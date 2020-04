Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Topdanmark overrasker markedet med at komme med forventninger til 2020, efter at have suspenderet dem i marts

Topdanmark forventer med den nye prognose, der præsenteres sammen med regnskabet for første kvartal 2020, at ende året med et overskud. Det skyldes en solid forretningsmodel i Topdanmark og fortsat...