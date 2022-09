Finans Sag om hvidvask af små 30 mia. kr. gennem Danske Bank skydes i gang med krav om fængsel til to tiltalte

En litauisk mand og en dansk-russisk kvinde er tiltalt for at have hvidvasket 29,5 mia. kr. gennem kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial – begge nægter sig skyldige

Børsens to journalister (foto) opsøgte i 2014 de to nu tiltalte i hvidvasksagen på en adresse i det centrale København. Arkivfoto: Thomas Nielsen