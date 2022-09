Finans Tiltalt for hvidvask af 29 mia: Jeg hader alt det med bogholderi

Dansk-russiske Irene Ellert og litauiske Arunas Masenas risikerer flere års fængsel, men afviser at have hvidvasket over 29 mia. kr. gennem danske kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial

Irene Ellert og Arunas Masenas er på anklagebænken i den spektakulære sag om hvidvask gennem Danske Bank. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix, Niels Hougaard/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix Illustration: Aslak Kelkka