Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sydbank vil give 1,8 mia. kr. for 55.000 Nemkonto-kunder i Alm. Brand Bank. Sådan forlyder i dag fra hovedaktørerne i det annoncerede opkøb.Den pris betyder, at Sydbank er villig til at betale 0,95...