Sydbank ønsker klarhed for pressede brancher: “Virksomheder der har det svært, har en forventning om, at de bliver hjulpet igennem det her. Gør man ikke noget, så er der nogen, der kommer til at gå ned”

Selvstændige og mindre erhvervsdrivende har en forventning om at blive reddet fra coronakviksand, mener Sydbank. Der er brug for afklaring

To forskellige verdener åbenbarer sig i øjeblikket for Bjarne Larsen, der er kreditchef i Sydbank. For årsregnskaberne fra virksomhedskunderne er begyndt at tikke ind i den Aabenraa-baserede bank, ...