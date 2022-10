Finans Svindelsigtet bankdirektør er for syg til at møde op i retten

Tidligere direktør i Spar Nord, Ole Madsen, der er sigtet for at have bedraget banken for 20 mio. kr., kommer ikke i retten på mandag som planlagt

Ole Madsen. tidligere kommunikationsdirektør i Spar Nord og direktør i Formuepleje. Arkivfoto: Lars Horn