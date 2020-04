En regel om, at højt gældsatte svenske boligejere skal afdrage på deres gæld bliver nu suspenderet på grund af coronapandemien

I 2014 indførte det svenske finanstilsyn et krav om, at højt belånte svenske boligejere skulle afdrage på deres boliggæld, for at sikre at de var robuste nok til at håndtere et fald i ejendomsprise...