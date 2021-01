Flere danske banker og sparekasser kommer formentlig til at nyde godt af kompensationen til minkavlerne på op mod 19 mia. kr.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En kompensation til det nedlukkede danske minkerhverv på op mod 19 mia. kr. fra et flertal i Folketinget skæpper i kassen i flere pengeinstitutter, der nu får mulighed for at tilbageføre hensættels...