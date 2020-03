Eksklusivt for kunder

Spar Nord har ansat Martin Kudsk Rasmussen som ny direktør i den nordjyske bank

Spar Nord får nu endnu et direktionsmedlem. 1. april tiltræder Martin Kudsk Rasmussen i banken med hovedsæde i Aalborg.Her får han ansvaret for erhverv, forretningsudvikling og “et antal af Spar No...