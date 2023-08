Finans Mand idømt tre års fængsel: Forsøgte at franarre Nationalbanken 26 mia. kr.

Den 53-årige russiske mand udgav sig for at være repræsentant for et investeringsselskab

Manden mødte personligt op hos Nationalbanken og forsøgte at snyde sig til 3,5 mia. dollar. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix