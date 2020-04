Rohde: Små og mellemstore banker kan vælte under coronakrisen

Nationalbankdirektør Lars Rohde har som en af sine hovedopgaver at holde øje med den finansielle stabilitet i Danmark. Og han vil ikke udelukke, at nogle banker kan løbe ind i problemer

Nationalbanken er ikke bekymret for de store banker, der “generelt er i en god kapitalposition”, men midt i coronakrisen er nationalbankdirektør Lars Rohde til gengæld bekymret for små og mellemstore banker, der har haft kraftig udlånsvækst de senere år.

“ Derfor kan vi ikke udelukke, at nogle af disse banker kommer i vanskeligheder Lars Rohde, nationalbankdirektør

Det siger Lars Rohde på et telepressemøde onsdag, hvor banken har præsenteret sin analyse af dansk økonomi, efter at den er blevet ramt af coronasmitten.

“Med de analyser, som vi foretager, har vi særligt øje for, at der er en række små og mellemstore banker, der har set en meget, meget høj udlånsvækst i de senere år, og vi ved også fra andre undersøgelser, at det er de selvsamme banker, der har en måske lidt reduceret kreditkvalitet. Derfor kan vi ikke udelukke, at nogle af disse banker kommer i vanskeligheder,” siger Lars Rohde.

Trods enorm usikkerhed om prognoserne, vover man pelsen hos Nationalbanken i Havnegade og forudser en økonomisk tilbagegang på mellem 3 og 10 pct. i 2020. Det vil i sagens natur også ramme bankerne, og Nationalbanken vurderer i sin analyse, at en langvarig økonomisk coronakrise vil vælte flere banker, der så vil skulle krisehåndteres.

Den vurdering er baseret på en analyse af den danske finansielle stabilitet, som Nationalbanken offentliggjorde i december. I det hårdeste scenarie i den analyse, der matcher Nationalbankens vurdering af den nuværende situation, kom man frem til, at enkelte af de fem systemisk vigtige banker ville komme tæt på bunden af deres kapitalbuffere.

Sektoren ville også være robust, men enkelte små og mellemstore banker ville falde, og det er den konklusion, banken i dag bygger videre på, oplyste Rohde.



“Derfor er det ret oplagt, at vi kan se ind i, at der er nogle af bankerne, der kommer i vanskeligheder,” sagde Rohde.