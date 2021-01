Bagmandspolitiet går efter rekordstraf til de formodede bagmænd bag udbyttesvindel for over 9 mia. kr., men tror ikke, de frivilligt kommer til landet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Torsdag satte Bagmandspolitiet et foreløbigt punktum for efterforskningen i sagen om formodet milliardsvindel mod den danske statskasse ved at tiltale den påståede hovedmand, Sanjay Shah, og en af ...