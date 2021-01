Coronakrisen har besværliggjort Politiets afhøringer af mistænkte, så yderligere tiltaler kan komme til løbende

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens efterforskningen af den formodede svindel med udbytteskat for 12,7 mia. kr. har taget mere end fem år, regner Bagmandspolitiet med, at straffesagen mod de første to tiltalte kan komme hurtigt ...