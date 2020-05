Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

PFA har forpligtet sig til at have en klimaneutral portefølje i 2050, men anerkender udfordringerne, når det kommer til at måle CO2-udledning

Når kalenderen siger 2050, skal PFA’s investeringer samlet have en CO2-udledning, der er lig nul.Pensionsselskabet har nemlig tilsluttet sig det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance,...