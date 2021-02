PFA er lykkedes med at nedbringe underskuddet på syge- og ulykkesforsikringer, hvilket bidrager til markant øget resultat. Derimod er afkastet blevet halveret

Eksklusivt for kunder

Pensionskæmpen PFA kommer ud af 2020 med et resultat efter skat på 180 mio. kr. Det er langt over en fordobling af resultatet for 2019, som lød på 70 mio. kr. Det fremgår af det netop aflagte årsre...