PFA klar med udstrakt hånd til truet byggebranche

Mens politikerne diskuterer, hvorvidt anlægsloftet skal lempes, så kommunerne kan kaste nogle penge efter byggebranchen og holde hånden under samfundsøkonomien, kommer en af landets største ejendomsinvestorer med en håndsrækning til bygge- og anlægsbranchen.

Pensionskassen PFA er åben for at se nærmere på mulighederne for at fremrykke selskabets planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Det sker efter, at Dansk Byggeri har advaret om, at branchen kan stå overfor store fald i aktiviteten på grund af corona, og at erhvervsorganisationen derfor forventer hjemsendelser og afskedigelser af 16.400 medarbejdere i første halvår af 2020.

“ PFAs planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for året er opgjort til at udgøre op mod 100 mio. kr.​​

“Viser det sig, at der opstår en alvorlig situation med kraftige fald i antallet af opgaver hos landets bygge- og håndværksvirksomheder, har vi mulighed for at kigge nærmere på vores renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der ellers er planlagt til senere på året. Så vil vi undersøge, om vi kan fremrykke dem. På den måde kan PFA være med til at skabe noget aktivitet i en svær tid og holde hånden under danske arbejdspladser,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

PFAs planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for året er opgjort til at udgøre op mod 100 mio. kr.

Pensionsselskabet er dog klar til at kigge på, hvad det vil være muligt at fremrykke, hvis man ser et fald i aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen.

De har allerede igangværende projekter, som de fortsætter med efter planen. Det drejer sig om 19 projekter, der for selskabet har en pris på 7,8 mia. kr.