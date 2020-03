Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Pensionsselskaberne vurderer selv, at de har kompetencerne til at håndtere risici i forbindelse med at investere i lån til virksomheder

Pensionsselskaberne har over hele linjen øget deres investeringer i unoterede lån til virksomheder de seneste år. At finansiere virksomheder har typisk været bankernes metier, og derfor er de også ...