Pensionerne fra pensionskæmpe ATP udgør mindre end en femtedel af folkepensionen og kan blive endnu mindre

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og et flertal i Folketinget vil have ATP til at tage større chancer for at skabe større afkast. Alligevel bliver ATP's pensioner nok relativt mindre værd

Finans Eksklusivt for kunder