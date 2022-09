Finans Kommentar af Per Grønborg: Hvorfor pynter forsikringssektoren sig med andres folks penge?

Forsikringsselskaber er gode til at lade kunderne betale direkte til garantifonde og så selv tage æren for at bære omkostningerne

Det er kunderne og ikke forsikringsselskaberne, der betaler til en offentlig garantifond for forsikringsselskaber. Arkivfoto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix