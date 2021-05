Trods rekordresultat i første kvartal på 2,9 mia. kr., holder Nykredit fast i sine forventninger til årsresultatet på maksimalt 7,75 mia. kr.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nykredit har i de første tre måneder af 2021 leveret et resultat, der ifølge selskabets tidligere regnskaber er det højeste resultat for et første kvartal nogensinde i koncernen. 2,9 mia. kr. før s...