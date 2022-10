Finans Nordea venter stigning i indtægter på op til 15 mia kr på grund af højere renter

Nordens største bank, Nordea, har nu sat tal på, hvad højere centralbankrenter i hele Norden kommer til at betyde for bankens nettorenteindtægter.Bankens estimat er, at alene de allerede kendte og forventede rentestigninger samlet set vil øge nettorenteindtægterne med mellem 11,2 og knap 15 mia. kr.Heraf forventer banken at hente mellem 2,2 og 3 mia. kr. i indeværende år, og yderligere mellem 7,4 og 9,7 mia. kr. til næste år, samt mellem 1,5 og 2,2 mia. kr. i 2024.Til sammenligning havde Nordea i hele 2021 nettorenteindtægter på 29,8 mia. kr. Med andre ord forventer storbanken nu at løfte renteindtægterne i 2023 med op til en tredjedel. Og det er vel at mærke under antagelse af, at bankens udlån og indlån er uændret.Alene i tredje kvartal steg Nordeas nettorenteindtægter med 15 pct., hvilket var klart mere end forventet. Og økonomidirektør Ian Smith oplyser, at der ventes yderligere fremgang i renteindtægterne i indeværende kvartal.Nordeas beregninger bygger på, at Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank hæver de ledende renter til godt 2 pct. i løbet af næste forår, mens de svenske renter vurderes til at ligge lidt højere, og så en ledende norsk rente på godt 3 pct. ca. et år fra nu.Nordeas adm. direktør, Frank Vang-Jensen, forklarer til Børsen, at langt hovedparten af de øgede renteindtægter skyldes, at banken nu igen kan få en reel indtjening på indlånet. Det skyldes dels, at bankerne nu igen kan få en positiv rente på deres likviditet og dels, at bankerne typisk ikke betaler renter på transaktionskonti som Nemkonti og lønkonti.“Historisk har en bank altid tre motorer, der driver indtægterne. Det er udlånsmarginalen, gebyrer og rådgivningsindtægter, samt indlånsmarginaler. Men de seneste godt otte år har banker som vores kun kunne trække på to motorer. Og den tredje, indlånsmarginalen, har faktisk trukket den forkerte vej,” siger Frank Vang-Jensen, og fortsætter:“Nu, hvor vi har positive renter i alle vores fire hjemmemarkeder, kan vi også tjene penge på vores indlån, og dermed får vi vendt en udvikling, der ikke har været sund.”Frank Vang-Jensen påpeger dog samtidig, at de stigende nettorenteindtægter ikke kan forventes at løbe direkte ned til bankens bundlinje.“Aktiemarkedet kan jo ikke lide kraftige rentestigninger, som også påvirker obligationsmarkedet negativt. Derfor må det forventes, at vores gebyrindtægter kan komme under pres,” siger Nordeas topchef, og fortsætter:“Samtidig må man også forvente, at en opbremsning i økonomien og de højere renter får en effekt på vores udlånsvolumen, og endelig er der den effekt der kan komme på vores kredittab. Vi mener i Nordea, at vi har den mest robuste og veldiversificerede kreditportefølje i Norden, men vi er nødt til at have en indtjening, der sammen med vores finansielle styrke kan sikre, at vi fortsat er superstærke, også hvis der kommer mærkbare tab på udlånet.”På trods af, at banker i hele Europa forventes at få højere nettorenteindtægter på grund af den stigende rente, så er de europæiske bankaktier faldet med omkring 13 pct. i år, mens Nordeas aktiekurs er faldet ca. 15 pct. Nordea venter, at storbankens samlede renteindtægter vil stige med en tredjedel til næste år, på grund af de stigende renteniveauer.

Nordea-chef Frank Vang-Jensen vurderer, at stigende renter kan give Nordea ti mia. kr. mere i kassen, alene næste år. Arkivfoto: Roni Rekomaa.