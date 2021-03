Nordea-chef: Privatkunderne skal have flere valgmuligheder, før vi kan tilbyde dem grøn realkredit

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens mange af erhvervskunderne i de fleste tilfælde kan få et grønt realkreditlån, hvis deres ejendom f.eks. har energimærket A, er det endnu ikke muligt for de danske privatkunder at få finansiere...