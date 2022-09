Finans Nordea blæser til kamp om indlån – genopliver gammel kending med rente op til 1,5 pct.

Nordea går fra at opkræve negative indlånsrenter til at tilbyde privatkunder renter på op til 1,5 pct., hvis de vælger at binde deres indlån

Nordeas chef i Danmark, Mads Skovlund, har genoplivet aftaleindskud som et produkt til privatkunder. Arkivfoto: Simon Fals