Ole Andersen, der var en af Danmarks mest succesfulde finansielle rådgivere, og i mere end et årti sad i bestyrelsen for nogle af Danmarks kendteste virksomheder, er død

Ole Gjessø Andersen er død, oplyser Bang & Olufsen. Han blev 63 år.I over et årti var han Danmarks førende “investment banker”, og som bestyrelsesformand i Chr. Hansen og Danske Bank sad han for bo...