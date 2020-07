I marts genstartede Danmarks Nationalbank lån i udlandet, men der er bremset gevaldigt op.

Nationalbanken har kun optaget lån i udlandet for 19 mio. kr., efter at der blev hentet over 90 mia. kr. i krisefinansiering i maj og juni.Det viser Nationalbankens månedsbalance, der er offentligg...