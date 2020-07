Bagmand fik straksdom for hvidvask af 353 millioner kroner. Men i svindelsagen Operation Greed gik han fri.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En omfattende sag om hvidvask blev ekspederet i et usædvanligt tempo, da fire mistænkte mænd blev anholdt i forsommeren.Først tilstod to af de anholdte, at de havde været involveret i hvidvask af 3...