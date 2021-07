Danske Bank følger i rækken af flere store og små banker, som har opjusteret på grund af bl.a. lave nedskrivninger

Danske Bank har opjusteret sine forventninger til 2021, som nu betyder, at banken forventer et overskud på mere end 12 mia. kr.Tidligere lød forventningen på et overskud på mellem 9 og 11 mia. kr.T...