Finans Sydkorea sender Interpol på jagt efter kryptostifter

Koreanske Do Kwon, der har været med til at stifte de to kryptovalutaer terrausd og luna, som samlet tabte 361 mia. kr. i markedsværdi i foråret, er nu eftersøgt af Interpol

Do Kwon er mistænkt af de Sydkoreanske myndigheder for bedrageri, misledning af investorer og brud på landets kapitalmarkedslove. Arkivfoto: Woohae Cho/Bloomberg