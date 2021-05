Erhvervsminister Simon Kollerup (S) nøjes med at følge udviklingen med negative renter trods hårde udtalelser

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger til DR, at han har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelse om at se på, hvordan konkurrencen mellem bankerne kan forbedres “til gavn for de danske bankkunde...