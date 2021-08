På en mark i Sønderjylland demonstrerer en gruppe juletræsproducenter: “Vi har ikke mere at miste”

På en mark i Sønderjylland har en gruppe frustrerede juletræsproducenter kaldt til demonstration. De mener, at Sydbank forvrider konkurrencen på juletræsmarkedet. Henrik Abrahamsen er en af initiativtagerne til demonstrationen. Han er en vred mand med en virksomhed, der de sidste to-tre år har været presset så dybt i knæ, at familien har været ved at gå fra hus og hjem

