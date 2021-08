Jagten på kontanter bliver stadigt sværere: Socialt udsatte kæmper med at få adgang til egne penge

Danmark bliver stadigt mere kontantløs. Det er et stort problem for socialt udsatte, der kan have svært ved at få adgang til deres penge, fordi de typisk ikke kan få et hævekort uden at have en gyldig folkeregisteradresse

