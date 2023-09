Finans Efter en lang karriere som topkonsulent vil Jacob Dahl have os til at tænke mere over vores tid

Tiden er blevet et stadigt mere centralt begreb for den enkelte og for samfundet. Men Jacob Dahl, tidligere seniorpartner i konsulentfirmaet McKinsey & Co., vil med en ny bog udfordre vores forhold til tiden

Det langsomste tandhjul på Jens Olsens Verdensur på Københavns Rådhus er 25.753 år om at dreje 360 grader. Jacob Dahl (foto), tidligere topkonsulent i McKinsey og i dag bestyrelsesmedlem i bl.a. Danske Bank, mener i en ny bog, at vi skal forholde os mere kritisk til begrebet tid. Foto: Magnus Møller