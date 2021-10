Politikerne skal sikre flere bæredygtige investeringer, hvis verden skal nå i mål med den grønne omstilling

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kapitalforvaltere, der investerer bæredygtigt, bliver afgørende for klodens omstilling til en klimavenlig økonomi, men de er i dag for små til at kunne gøre en meningsfuld forskel. Det er meldingen...