Nye kapitalkrav til banker skulle være fuldt indført i 2027. Men det kan trække ud i årevis, lyder advarsel fra ECB-chef

Den endelige indfasning af de internationale Basel-kapitalkrav for bankerne i EU kan ende med at ligge endnu længere ude i fremtiden end hidtil antaget.Det vurderer chefen for Den Europæiske Centra...