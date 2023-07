Finans Anklager: Sanjay Shah og hans makker hævdede at eje aktier for 1600 mia. kr.

Sanjay Shahs håndlanger Anthony Mark Patterson er onsdag i Retten i Glostrup. Han er tiltalt for svindel for 9 mia. kr. og risikerer 12 års fængsel for sin rolle i udbytteskandalen