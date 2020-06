Den grønlandske erhvervsminister har taget fat i sin danske kollega for at få Grønlandsbankens status som sifi-bank ophævet

Grønlands klart dominerende bank, Grønlandsbanken, har i flere år været en såkaldt sifi-bank. Det betyder, at den er så vigtig for det grønlandske samfund, at banken skal følge regler, som gør, at ...