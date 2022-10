Finans Kommentar af Per Grønborg: Thomas Borgen har gode odds op til dom i milliardsag

Tidligere Danske Bank-topchef Thomas Borgen er blevet sagsøgt af investorer for milliarder i hvidvask-sag. Men retssagen bliver svær at vinde, vurderer finanskommentator Per Grønborg

Tidligere adm. direktør Thomas Borgen (th) med en af sine advokater, Peter Schradieck, ankommer til retten i Lyngby. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen