Stort vækstpotentiale inden for sundhed kan redde en vækstudfordret forsikringsbranche, vurderer ekspert

“Det her er et af vores allervigtigste fokusområder fremadrettet.” Sådan siger Johan Kirstein Brammer, koncerndirektør i Tryg, om sundhedsforsikringer. Et forretningsområde, der for få år siden var...