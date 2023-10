Finans Forsikringsselskaber ramt af “usædvanligt kvartal” – særligt ét selskab bøder

Forsikringsselskaber kommer til at bøde for dårligt vejr, men inflationen bliver et plaster på såret, vurderer ekspert

Johan Kirstein Brammer er adm. direktør i Tryg, der kommer med regnskab for tredje kvartal fredag den 13. oktober 2023. Arkivfoto: Brage Borup Foto: Brage Borup