ATP's forretningsmodel har vist sin robusthed, mener topchef Bo Foged efter et kvartal med investeringstab på 29 mia. kr.

Når man spørger Bo Foged, hvordan det har været, at være ATP-chef i et kvartal, hvor pensionskæmpens investeringsportefølje gav et rekordstort tab på 29 mia. kr., er det ikke nødvendigvis ordene “e...