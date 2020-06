Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et bjerg af feriepenge udbetales til danskerne til efteråret. Men flere banker åbner nu for at lave feriepengelån til kunderne

Det var egentlig planen, at der skulle gå en rum tid, før de indefrosne feriepenge skulle udbetales til danskerne. Men flere banker melder ud, at de er klar til at yde feriepengelån til de danskere...