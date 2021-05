En række banker er blevet bedraget for mere end 14 mio. kr., mener politiet, der har rejst sigtelser

Fire mænd på mellem 25 og 35 år er blevet sigtet for at have svindlet for mere end 14 mio. kr..Bedrageriet er ifølge Københavns Politi sket, da mændene har optaget billån på baggrund af kopierede r...