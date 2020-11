Banker kan ikke nøjes med at lægge en meddelelse på hjemmesiden om, at nogle kunder skal betale negative indlånsrenter. Det fastslår Finanstilsynet i en ny afgørelse

Det er ikke nok at bankerne på deres hjemmeside og via en annonce fortæller, at privatkunder skal til at betale negative renter på deres indlånskonti.Hver enkelt kunde der bliver ramt af negative i...