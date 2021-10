Lokale Pengeinstitutter og Finans Danmark jubler, efter at Finanstilsynet har sat udskældt vejledning på pause

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der var liv og glade dage blandt danske banklobbyister tirsdag, efter at Finanstilsynet valgte at skrinlægge vejledning og gå i tænkeboks frem til 2023. En vejledning, der skal sætte rammen for, hv...