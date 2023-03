Finans Centralbanker genindfører vigtigt værktøj fra finanskrisen

Federal Reserve åbner nu sluserne for, at blandt andet ECB kan få adgang til dollar på daglig basis. Et værktøj, der både blev brugt under den globale finanskrise og i de første måneder af coronapandemien

“Banksektoren i euroområdet er modstandsdygtig med stærke kapital- og likviditetspositioner,” sagde chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, søndag efter UBS’ overtagelse af Credit Suisse. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix