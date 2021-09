Forbud om at modtage over 20.000 kr. i kontanter skal forhindre hvidvask

Det skærpede kontantforbud, der gør det ulovligt at modtage over 20.000 kr. i kontanter skal gøre det sværere at hvidvaske penge, ifølge en rapport fra Anklagemyndighedens hvidvasksekretariat

Finans Eksklusivt for kunder