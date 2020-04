Ekspert: Bankerne kan bruge corona-krisen selv om den ikke er velkommen

Eksklusivt for kunder

Banker taber altid på økonomiske kriser, men krisepakker og kundernes behov for nye lån , kommer til at gøre bankernes egne udfordringer mindre, når den økonomiske krise, som corona-epidemien udløser, rammer, lyder meldingen fra bankekspert Lars Krull og bankernes brancheorganisation, Finans Danmark

”Der vil være flere, der nu er villige til at betale for likviditet, som de ikke ville tidligere, og der vil være banker, der får flere lån, end de havde tidligere, men man må bare ikke glemme, at ...