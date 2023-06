Finans ECB: Økonomien og bankerne har brug for naturen for at overleve

“Menneskeheden har brug for naturen for at overleve, og det har økonomien og bankerne også,” skriver Den Europæiske Centralbank på sin officielle blog torsdag

Den Europæiske Centralbank er ved at undersøge, hvordan mindre biodiversitet og forurening påvirker den finansielle stabilitet i Europa og advarer nu i et blogindlæg om, at over 3 mio. selskaber kan blive ramt, hvis ødelæggelsen af naturen fortsætter. John Randeris/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix