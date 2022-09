Finans ECB: Højere renter godt for banker men kan øge tab

Kerstin af Jochnick er som ECB-repræsentant i eurozonens tilsynsbestyrelse med til at kontrollere 110 banker i zonen. Foto: Brage Borup

David Bentow 12. sep. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

ECB er i gang med at hæve renterne. Det er positivt for bankernes indtjening, men centralbankens tilsyn advarer om risiko for tab på udlånet