På trods af et skuffende resultat for fjerde kvartal stiger Danske Bank-aktien efter markedets åbning torsdag

Danske Bank præsenterede torsdag morgen sit årsregnskab for 2020, der med et samlet resultat på 4,6 mia. kr. er markant mindre end året forinden, hvor banken leverede et resultat på 15,1 mia. kr. C...